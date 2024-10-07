Место взрыва машины начальника херсонского райотдела полиции попало на видео

СК показал на видео место взрыва машины начальника херсонского райотдела полиции

Место взрыва машины начальника ОМВД России в поселке городского типа Новотроицкое Херсонской области попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видно, как на месте работает сотрудник СКР, после чего показано состояние салона автомобиля после взрыва.

Ранее сообщалось, что 7 октября в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате начальник районного отдела полиции получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу и сейчас оказывают ему помощь. Возбуждено уголовное дело.