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17:16, 7 октября 2024Силовые структуры

Место взрыва машины начальника херсонского райотдела полиции попало на видео

СК показал на видео место взрыва машины начальника херсонского райотдела полиции

Место взрыва машины начальника ОМВД России в поселке городского типа Новотроицкое Херсонской области попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видно, как на месте работает сотрудник СКР, после чего показано состояние салона автомобиля после взрыва.

Ранее сообщалось, что 7 октября в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате начальник районного отдела полиции получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу и сейчас оказывают ему помощь. Возбуждено уголовное дело.

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      Илона Палей
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