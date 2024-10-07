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06:32, 7 октября 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило о продвижении военных северо-западнее Угледара

Минобороны: военные продвинулись северо-западнее Угледара

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись северо-западнее Угледара, они продолжают «развивать успех«», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Помимо этого, подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись в районе Веселого и приближаются к Богоявленке, добавили в ведомстве.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.

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