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11:05, 7 октября 2024Россия

Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах России

Мишустин назвал небезопасной для эвакуированных ситуацию в приграничных регионах

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Обстановка в приграничных регионах России небезопасна для эвакуированных. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения», — сказал премьер-министр, комментируя вопрос трудоустройства эвакуированных работников.

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В приграничных регионах России — Брянской, Белгородской и Курской областях — действует режим контртеррористической операции (КТО). В его условиях органы правопорядка могут досматривать граждан и автомобили, усиливать охрану отдельных объектов, контролировать связь и эвакуировать население.

В Курской области, помимо этого, два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов — бои на территории страны пока продолжаются. В Кремле, в свою очередь, заверили, что контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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