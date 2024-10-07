Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах России

Мишустин назвал небезопасной для эвакуированных ситуацию в приграничных регионах

Обстановка в приграничных регионах России небезопасна для эвакуированных. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения», — сказал премьер-министр, комментируя вопрос трудоустройства эвакуированных работников.

В приграничных регионах России — Брянской, Белгородской и Курской областях — действует режим контртеррористической операции (КТО). В его условиях органы правопорядка могут досматривать граждан и автомобили, усиливать охрану отдельных объектов, контролировать связь и эвакуировать население.

В Курской области, помимо этого, два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов — бои на территории страны пока продолжаются. В Кремле, в свою очередь, заверили, что контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».