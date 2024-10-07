Москва назвала основу урегулирования конфликта в Карабахе

Ушаков: основой урегулирования в Карабахе являются трехсторонние договоренности

Россия исходит из того, что основой урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией являются трехсторонние договоренности между тремя странами. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что основой комплексного урегулирования всех этих сложных вопросов является реализация известных трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России», — сказал он.

Ушаков добавил, что Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Армении и Азербайджана.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер встретится с азербайджанским и армянским коллегами по отдельности.