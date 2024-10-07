Москву зальют дожди

Синоптик Ильин: на этой неделе Москву и Подмосковье зальют дожди

В начале и конце текущей недели Московский регион зальют дожди. Такой прогноз погоды в столице дал синоптик Александр Ильин, передает «360».

Осадки, которые обрушились на Москву и Подмосковье в воскресенье, будут сохраняться до вечера вторника, 8 октября. На смену им придет похолодание, однако в среду, четверг и пятницу жителей столицы ожидает сухая погода.

По словам Ильина, понедельник окажется самым теплым днем на этой неделе. В среду ожидаются минимальные температуры днем — три-восемь градусов тепла в дневные часы. В четверг столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Вечером в субботу регион вновь накроют осадки.

«Самые сильные дожди ожидаем в ночные часы воскресенья, понедельник и вторник следующей недели. На Москву и Московскую область выльется от 20 до 30 миллиметров осадков», — рассказал синоптик. Он добавил, что в воскресенье температура снизится до 7-12 градусов тепла днем, а следующей недели ночью следующей недели в регион придут первые заморозки до нуля в Москве и минус одного-двух градусов в области.

Ранее москвичей предупредили о «радиационном» тумане. Явление можно будет наблюдать в столице на этой неделе.