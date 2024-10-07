На Западе раскрыли проблемы американской разведки

Politico: разведка США не смогла улучшить слежку за ХАМАС

Американская разведка не смогла улучшить сбор данных о радикальном палестинском движении ХАМАС за год активной фазы конфликта с Израилем. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США усилили сбор разведданных в секторе Газа с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, но до сих пор остаются пробелы в отношении той информации, которая могла бы способствовать прекращению конфликта. Спустя год американская разведка все еще пытается понять ситуацию внутри ХАМАС, готово ли движение к соглашению о прекращении огня и каковы его долгосрочные планы в отношении Газы», — передает издание.

Авторы материала указали на то, что администрации США «десятилетиями не считали первостепенной задачей» сбор и анализ разведданных по Газе и ХАМАС. Поэтому, несмотря на улучшения в слежке за палестинским движением, «одного года недостаточно, чтобы компенсировать эти пробелы».

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе и привела к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.