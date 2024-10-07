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06:00, 7 октября 2024Забота о себе

Названа простая поза для страстного секса

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Эксперты магазина секс-игрушек Lovehoney рассказали о простой вариации позы наездницы, которая поможет разнообразить интимную жизнь. Их совет приводит издание Metro.

Поза, которую предложили эксперты, называется «пикантная тыква». По их словам, эта простая в исполнении позиция не потребует от партнеров гибкости и больших физических усилий. «Мужчина должен лечь на спину, а женщина — сесть на него сверху, вытянув ноги так, чтобы они оказались по бокам партнера. Для большей устойчивости женщина может упереться руками в плечи партнера, он же в это время придерживает ее за бедра», — описали технику выполнения эксперты.

Секретом этой позиции они назвали умение найти точку баланса. По их словам, если удастся это сделать, женщина сможет контролировать глубину и скорость проникновения. Кроме того, в этой позе обеспечивается хорошая стимуляция клитора для более страстного и чувственного секса.

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Ранее сексопатологи Ребекка Розенблат и Шандор Гардос подсказали, как разнообразить позу наездницы. По их мнению, эта позиция является наиболее универсальной и нравится как мужчинам, так и женщинам.

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      Алиса Дмитриева
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