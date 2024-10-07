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12:37, 7 октября 2024Наука и техника

Нобелевскую премию по медицине вручат американцам за открытие микроРНК

Нобелевскую премию по медицине вручат за открытие микроРНК

Фото: Steffen Trumpf / Getty Images

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году вручат американским ученым Виктору Эмбросу и Гэри Равкан «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов». Об этом сообщается на сайте премии.

Ученые «интересовались тем, как развиваются различные типы клеток». «Они открыли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. Их новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался существенным для многоклеточных организмов, включая людей», — заявили в Нобелевском комитете.

Церемония награждения Нобелевский лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция). Ученые разделят 11 миллионов шведских крон (около одного миллиона евро).

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Ученые получили награду за исследование и разработку мРНК-вакцин от COVID-19 на основе открытий в области модификации нуклеиновых кислот.

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      Иван Потапов
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