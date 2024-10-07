Озвучены финальные данные голосования по строительству АЭС в Казахстане

ЦИК Казахстана озвучил данные голосования по строительству АЭС в республике

Стали известны финальные данные голосования по строительству атомной электростанции в Казахстане, их передает ТАСС.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 процента», — указано в сообщении центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что всего в голосовании приняло участие 7 миллионов 820 тысяч 204 человека или 64,66 процента от всех граждан республики, которые имели право участвовать в референдуме.

Ранее ЦИК признал референдум о строительстве АЭС состоявшимся. Избирательная комиссия признала референдум по состоянию явки на 14:00 по местному времени 6 октября.

Помимо этого, политолог Роман Юнеман заявил о преувеличенности опасений по поводу протестов из-за строительства АЭС в Казахстане. Он подчеркнул, что перед казахстанским обществом стоят куда более серьезные вопросы, чем строительство атомной станции.