Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

Австралийская авиакомпания включила фильм для взрослых на всех экранах во время полета. Подробностями истории поделился один из путешественников на форуме Reddit, на публикацию обратило внимание издание Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Токио. Развлекательная система на борту сломалась, и пассажиры не смогли выбрать отдельные фильмы для просмотра. Тогда бортпроводники спросили у них, какую кинокартину будут показывать одновременно на каждом экране. Неожиданным образом выбор остановился на фильме «Папуля» с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном в главных ролях. Сюжет картины разворачивается вокруг женщины, которая едет на такси из аэропорта Нью-Йорка на Манхэттен и завязывает разговор с водителем. Героиня признается, что у нее роман с женатым мужчиной старше нее, и начинает раскрывать все более откровенные секреты о своей жизни.

«Qantas показала непристойный фильм всему самолету, выключить или поставить его на паузу было невозможно, — написал один из пассажиров рейса. — В нем были нагота и много секстинга — когда можно было буквально читать тексты на экране без наушников».

Когда бортпроводники узнали о неуместном характере кино, они попытались помочь пассажирам выключить экраны, но вскоре стало ясно, что это невозможно. Через час у экипажа наконец получилось сменить картину на более подходящую для детей.

В своем заявлении перевозчик подтвердил произошедшее и принес извинения пассажирам за неприятный опыт.

В июле пассажирка самолета Vulcan Green Steel пожаловалась на попутчика, который во время полета начал показывать ей порнографические ролики, а потом попытался ее пощупать. Женщина сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа.

