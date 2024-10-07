Популярная актриса забрала себе нижнее белье со съемок «Эйфории»

Сидни Суини забрала себе подходящие по росту нижнее белье из сериала «Эйфория»

Популярная американская актриса Сидни Суини перечислила предметы гардероба, которые она взяла со съемок сериала и носит в повседневной жизни. Соответствующее интервью появилось на сайте Glamour.

В первую очередь 27-летняя звезда «Эйфории» призналась, что забрала себе несколько комплектов нижнего белья. При этом актриса уточнила, что в первом сезоне сериала ей подбирали образы в ее любимых бледно-розовых и нежно-голубых тонах.

Кроме того, Суини рассказала, что оставила себе несколько пар джинсов своей героини. «Я сохранила много джинсов Кэсси, потому что они все были сшиты так, что идеально подходили мне. Часто джинсы мне слишком длинные из-за моего невысокого роста, а эти были идеально подогнаны под мои пропорции», — высказалась девушка.

Ранее в октябре звезда «Эйфории» заявила о гордости за свою грудь. По словам знаменитости, ее бабушка и дедушка говорят, что у нее самая лучшая грудь в Голливуде.