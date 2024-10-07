Раскрыто состояние Василия Ливанова

В больнице заявили, что Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии. Подробности о ходе лечения советского актера и режиссера стали известны журналистам РИА Новости от врачей НИИ имени Склифосовского.

В медучреждении подтвердили, что актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», был госпитализирован в отделение неврологии в тяжелом состоянии. «Реанимация неврологии, [состояние] тяжелое», — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что во время операции у Ливанова остановилось сердце. Из-за этого его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

О госпитализации звезды советских фильмов стало известно 1 октября.