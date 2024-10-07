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14:45, 7 октября 2024Экономика

Россия потратит триллионы рублей на технологическое лидерство

Матвиенко: на технологическое лидерство из бюджета РФ выделят шесть трлн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Около шести триллионов рублей из бюджета будет направлено в ближайшие три года на технологическое лидерство России. Об этом со ссылкой на председателя Совета Федерации (СФ) Валентину Матвиенко сообщает ТАСС.

По ее словам, наряду с мощным социальным блоком, в стране планируется запуск проекта в области технологий.

С учетом того, что по сравнению с действующими нацпроектами федеральные траты увеличиваются почти вдвое, «важно обеспечить их реализуемость с использованием отечественных технологий, оборудования, материалов», объяснила спикер СФ на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета. Матвиенко назвала его более объемным и амбициозным, чем обычно, напомнив, что в следующем году прогнозируется рост доходов более чем до 40 триллионов рублей.

Проект трехлетнего бюджета поступил в Госдуму в понедельник, 30 сентября. Планируется, что его первое чтение пройдет 24 октября.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что приоритетами при формировании главного финансового документа страны были социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, расходы на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

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      Дмитрий Воронин
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