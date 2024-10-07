Россиян предупредили о рисках новых правил расселения аварийного жилья

Эксперт Пузанов: в новых правилах расселения аварийного жилья есть риски

В предложенных Минстроем новых правилах расселения аварийных домов есть риски для россиян, которые сейчас проживают по договору социального найма. Об этом предупредил генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, пишет РИА Новости.

При расселении таким гражданам собираются предоставлять квартиры по договорам некоммерческого найма — эту недвижимость нельзя будет приватизировать, в отличие от той, что дают по договорам соцнайма. Однако расселение аварийных домов на текущих условиях требует больших трат бюджета.

«Выбор в данном случае небольшой: продолжать предоставлять расселяемым из аварийного жилья гражданам все предусмотренные сегодня гарантии, но тогда таких граждан будет немного, или немного снизить объем гарантий, но расселить большее количество граждан, предоставив им при этом более широкий набор вариантов переселения», — рассказал Пузанов.

У договора некоммерческого найма есть еще два отличия от соцнайма — у него есть срок (максимум — 10 лет) и по нему предполагается более высокая плата. Пузанов уточнил, что в законопроекте предлагают увеличить максимальный срок некоммерческого найма до 25 лет и дать возможность россиянам продлевать такой договор.

«Жилое помещение поэтому может освободиться только в случае нежелания нанимателя заключать договор некоммерческого найма на новый срок. В этом случае оно может быть использовано для жилищного обеспечения иных граждан, в том числе переселяемых из аварийного жилья в будущие периоды», — заключил эксперт.

Минстрой также предлагает вычитать из компенсации за изымаемое жилье расходы на снос здания и проведение восстановительных работ. Кроме того, россиян могут обязать доплатить, если стоимость нового жилья оказалась выше суммы возмещения за ветхое.