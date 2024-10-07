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21:14, 7 октября 2024Моя страна

Россиянам назвали способы скрасить время во время длинной пересадки в аэропорту

«Туту»: при длинной пересадке россияне могут поискать музеи в аэропортах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам посоветовали воспользоваться длинной пересадкой, чтобы выйти в город, посетить музеи в аэропорту или смотровую площадку. Рекомендации для тех, кому приходится долго ждать вылета в терминале, опубликовали эксперты онлайн-сервиса «Туту». Их статья поступила в редакцию «Ленты.ру».

В материале говорится, что билеты с многочасовой пересадкой зачастую стоят дешевле, чем прямые рейсы, поэтому многим путешественникам приходится долго ждать следующего вылета. Тем, кто оказался в такой ситуации, эксперты рекомендуют подумать о выходе в город.

Для этого необходимо заранее ознакомиться с тем, как добраться от аэропорта, и продумать маршрут прогулки. «Если у вас в запасе менее пяти часов, аэропорт находится далеко от центра и нужно проходить паспортный контроль, скорее всего, выходить в город не стоит. Рискуете опоздать на следующий рейс, заблудиться, да и город толком не посмотрите», — уточнили в «Туту».

Кроме того, специалисты отметили, что зачастую в аэропортах есть музеи и галереи, которые можно посетить во время длительной пересадки. «Интересные выставки периодически проходят в аэропортах Шереметьево, Толмачево и других. В аэропорту Саратова Гагарин есть интерактивная фотозона», — поясняется в материале.

Также эксперты советуют посетить смотровую площадку, если она есть в терминале, и понаблюдать за самолетами. «Проверено: там можно провести несколько часов, задуматься о новом путешествии и выбрать билеты», — утверждают специалисты.

Ранее россиянам назвали лучшие города для экономного отпуска в октябре. Среди них оказались курорты Крыма — например, в Феодосию и Севастополь, а также города Краснодарского края — Ейск, Голубицкая и Небуг.

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      Марк Успенский
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