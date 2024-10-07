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14:38, 7 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали чаще есть квашеную капусту осенью

Эндокринолог Казачкова: для укрепления иммунитета надо есть квашеную капусту

Фото: timolina / freepik

Ключ к хорошему самочувствию и крепкому иммунитету осенью — сбалансированное питание, уверена врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Какие продукты надо включить в рацион, чтобы снизить риск простуд, она рассказала «Газете.Ru».

Врач посоветовала для укрепления иммунной системы чаще есть квашеную капусту. По ее словам, это настоящий суперфуд, содержащий не только витамин С, но и полезные для микрофлоры кишечника бактерии. Крое того, эксперт призвала добавить в рацион и кисломолочные продукты.

Казачкова отметила важность свежих сезонных овощей и фруктов для хорошего самочувствия. Она рекомендовала разнообразить меню грушами, гранатами, айвой, которые славятся своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунитет.

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Осенью, по словам врача, также надо включить в рацион и ягоды. «Даже замороженные, они сохраняют большую часть своих полезных свойств. Черника, клюква, малина — выбирайте любимые и добавляйте в йогурты или смузи», — объяснила эндокринолог. При этом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и иммунной систем важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами. Для этого надо регулярно есть рыбу жирных сортов, грецкие орехи и растительные масла.

В заключение Казачкова обратила внимание на то, что укрепление иммунитета — это не «разовая акция, а образ жизни», поэтому употреблять полезные для его здоровья продукты надо не только осенью, а в течение всего года.

Ранее диетолог Эльвина Док заявила, что укрепить иммунитет осенью и забыть про простуды можно, если включить в рацион три доступных каждому продукта. Среди прочего врач посоветовала для укрепления иммунитета разнообразить меню куриным бульоном.

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      Наталья Обрядина
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