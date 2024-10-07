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09:03, 7 октября 2024Путешествия

Россиянин побывал в Германии и пожаловался на скудный внутренний мир немцев

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым соотечественником, который переехал в Германию и рассказал ей о минусах жизни среди немцев. Его историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянин пожаловался на скудный внутренний мир и отсутствие чувства юмора у немцев. «Одно из главных разочарований от жизни в Германии, — что немцы не так эмоциональны и глубоки, как россияне. Это понимаешь далеко не сразу, а спустя несколько лет, когда так и не удается завязать настоящую крепкую дружбу с коренными немцами», — передала блогерша его слова.

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Второй минус жизни в Германии, на который обратил внимание россиянин, — жалобы немцев друг на друга. «В России же мы привыкли закрывать глаза на мелкие нарушения, если они не противоречат законам и никому не вредят, но в Германии все иначе. Мой знакомый столкнулся с тем, что соседи жалуются на малейшие отклонения от правил, а потом еще долго следят за тобой, перепроверяя», — пояснила автор публикации.

Кроме того, россиянина огорчило, что жизнь в Германии организована по четкому расписанию и люди редко позволяют себе отступить от этого графика. Также ему показалось, что ценности, которые немцы считают важными, не совпадают с тем, к чему привыкли русские.

«В Германии большое внимание уделяется индивидуализму, личным границам и правилам, в то время как в России больше ценят коллективизм, близость и крепкую дружбу, то есть тесные эмоциональные связи», — заключила блогерша.

Помимо этого, знакомый рассказал россиянке, что немцы считают себя лучше остальных, их еда кажется скудной и однообразной, а в местной природе «не чувствуется той свободы, которая есть в России».

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Европе и перечислила темные стороны местной жизни. Первое, на что она обратила внимание, — высокая стоимость жизни при относительно невысоких зарплатах.

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      Алина Черненко
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