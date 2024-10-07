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15:29, 7 октября 2024Моя страна

Россиянин поймал редкую рыбу

Рыбак в Нижнем Новгороде поймал редкого толстолобика

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нижегородский рыбак поймал редкую рыбу в Волге. Об этом сообщает NewsNN.

Как сообщает издание, мужчину удивила поимка, так как Волга не является природным ареалом толстолобиков. «Они у нас вообще не водятся. Как он здесь оказался?» — спросил рыбак.

Как сообщает издание, толстолобики обитают в бассейне Амура, однако в Волгу мальков этой рыбы запускают искусственно. Этим занимаются рыбные хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Приморье российским рыбакам удалось выловить самую быструю и опасную акулу размером с надувную лодку. Специалисты Лаборатории ихтиологии определили по зубам, что выловленный экземпляр является короткоперым мако, или серо-голубой акулой.

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