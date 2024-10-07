Россиянка утонула на одном из сложнейших спортивных соревнований. Что об этом известно?

Спортсменка из России Смирнова утонула в Барселоне на соревнованиях по триатлону

41-летняя россиянка Елена Смирнова из Санкт-Петербурга 6 октября утонула на соревнованиях Ironman, которые проходили в испанской Барселоне. Она вышла на заплыв на 3,86 километра на открытой воде, но на дистанции начала тонуть и стала подавать сигналы о помощи организаторам.

Ее вытащили из воды и пытались спасти, но безрезультатно. Точные причины произошедшего выясняются, но пока предполагается, что это был несчастный случай. Тело спортсменки находится в Испании. Ее родные хотят, чтобы его как можно скорее вернули в Россию.

Смирнова участвовала в подобных соревнованиях около четырех лет

Уточняется, что россиянка участвовала в соревнованиях по триатлону, подобных Ironman, около четырех лет и считалась опытным спортсменом.

Как рассказала ее сестра Наталья, женщина занималась в Санкт-Петербурге бизнесом, была замужем, но детей у нее не было. Вскоре после начала тренировок стала ездить на разные любительские и полупрофессиональные соревнования, иногда занимала призовые места.

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Муж Смирновой Илья назвал ее непубличным человеком и добавил, что на соревнования в Испанию она поехала одна. «У них есть команда, занимаются. У нее последний тренер был москвич, до этого она была в команде у Екатерины Шершень. Представители Ironman позвонили и сказали, что Елену везут в госпиталь, потом сообщили, что, к сожалению, не удалось спасти», — уточнил он.

Как добавила сестра, родственники сейчас решают со страховой вопрос транспортировки тела из Испании. При этом они опасаются, что им могут вернуть лишь прах, так как страховщики заявили, что такое якобы происходит в 90 процентах подобных случаев. Родственники также связались с российскими дипломатами в Барселоне.

Мэр Калельи, где проходили соревнования, Марк Бух выразил соболезнования родным Смирновой и «всю свою поддержку всей семье Ironman».

Ironman считается одним из сложнейших состязаний в спорте

Ironman — серия международных соревнований по триатлону, проводимых Всемирной корпорацией триатлона.

Гонка, в которой участвовала Смирнова, cостоит из трех последовательных этапов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.

Ironman считается одним из сложнейших состязаний, учитывая, что между этапами нет отдыха, а заплыв проходит на открытой воде. В этом году в Барселоне в нем участвовали около трех тысяч спортсменов. Победителю, немцу Яну Штраттману, потребовалось на все этапы 7 часов 28 минут и 25 секунд. Среди женщин первое место у Марты Санчес, она преодолела дистанцию за 8 часов 31 минуту и 32 секунды.