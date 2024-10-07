Россиянка забрала годовалого ребенка из дома и исчезла

Жительница Уфы забрала годовалого ребенка из дома и бесследно исчезла

Жительница Уфы забрала годовалого ребенка из дома и бесследно исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Супруг россиянки отметил, что в последний раз беседовал с ней по телефону 3 октября. Тогда женщина заявила, что гуляет с дочерью по Черниковке.

Мужчина признался, что пять месяцев назад его жена уже пропадала, но одна. Горожанку удалось найти в квартире, где проживали наркоманы. Свой поступок она никак не попыталась объяснить.

Ранее стало известно, что в селе Плодородное Ростовской области 16-летняя школьница не сумела прижиться в новом классе и исчезла.

В день пропажи несовершеннолетняя была одета в красную рубашку в клетку, черные штаны и кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении российской старшеклассницы, попросили позвонить в правоохранительные органы.