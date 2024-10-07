СК расследует очередные преступления ВСУ в Белгородской области и ДНР

СК: в Белгородской области из-за удара украинского БПЛА пострадал ребенок

Следственный комитет (СК) России будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СК, в поселке Химик Горловского городского округа из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона был ранен местный житель. А в Петровском районе Донецка обстрел ВСУ не пережил один человек.

В Белгородской области из-за атаки дронов на производственный объект в городе Шебекино пострадала женщина. Кроме того, в селе Козьмодемьяновка Шебекинского района в результате удара БПЛА был ранен ребенок.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что российские следователи собрали сотни томов уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области.