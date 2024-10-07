Стали известны подробности увольнения главы подмосковного МЧС

РБК: глава МЧС по Подмосковью покинул должность в связи с предельным возрастом

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин покинул должность в связи с достижением предельного возраста. Подробности сообщает РБК в Telegram.

«Выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», — пояснили изданию в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

В этот же день стало известно, что в Следственном комитете (СК) России, ФСИН и МЧС освободили от должностей восемь генералов.

Помимо Полетыкина в отставку ушли, в частности, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов и по Бурятии Вячеслав Сухоруков, а также руководитель управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.