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14:23, 7 октября 2024Россия

Стали известны подробности увольнения главы подмосковного МЧС

РБК: глава МЧС по Подмосковью покинул должность в связи с предельным возрастом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин покинул должность в связи с достижением предельного возраста. Подробности сообщает РБК в Telegram.

«Выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», — пояснили изданию в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

В этот же день стало известно, что в Следственном комитете (СК) России, ФСИН и МЧС освободили от должностей восемь генералов.

Помимо Полетыкина в отставку ушли, в частности, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов и по Бурятии Вячеслав Сухоруков, а также руководитель управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

ЖЗЛ
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