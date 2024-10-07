Суд столицы российского региона ликвидировал еврейскую религиозную общину

Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали по решению городского суда. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, объединение было распущено в столице российского региона из-за несоблюдения требований законодательства.
«Организация (...) ликвидирована (...) в связи с несоблюдением требований законодательства (...) о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — приводит агентство решение суда.
Ранее сообщалось, что Минюст России внес в перечень нежелательных организаций польский телеканал Belsat.