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13:28, 7 октября 2024Россия

Суд столицы российского региона ликвидировал еврейскую религиозную общину

Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали по решению суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали по решению городского суда. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, объединение было распущено в столице российского региона из-за несоблюдения требований законодательства.

«Организация (...) ликвидирована (...) в связи с несоблюдением требований законодательства (...) о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — приводит агентство решение суда.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес в перечень нежелательных организаций польский телеканал Belsat.

ЖЗЛ
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