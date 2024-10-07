Суд столицы российского региона ликвидировал еврейскую религиозную общину

Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали по решению суда

Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали по решению городского суда. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, объединение было распущено в столице российского региона из-за несоблюдения требований законодательства.

«Организация (...) ликвидирована (...) в связи с несоблюдением требований законодательства (...) о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — приводит агентство решение суда.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес в перечень нежелательных организаций польский телеканал Belsat.