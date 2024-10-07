Центробанк России объявил о начале «Монетной недели»

Банк России объявил о начале акции «Монетная неделя»

Банк России объявил о начале акции «Монетная неделя», в рамках которой жители страны смогут обменять мелочь на бумажные деньги. Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей России, говорится в Telegram-канале Центробанка.

Проверить наличие точек обмена в конкретном городе можно на сайте монетнаянеделя.рф. По данным ЦБ, наибольшее количество участников акций представлено в ЮФО.

«В акции примут участие около 4000 подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек», — отмечается в сообщении.

Впервые аналогичная акция прошла в России в 2003 году. Тогда банкам удалось собрать более 20 миллионов монет общей стоимостью почти 83 миллиона рублей и весом 87 тонн.

Ранее Центробанк выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Отмечается, что диаметр монеты составляет 30 миллиметров, а масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы оценивается в 15,55 грамма.