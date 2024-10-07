Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 11:50 мск. Сведений о возможных последствиях падения обломков не приводится.

Целью уничтоженного беспилотника было нанести удар по одному из объектов на российской территории, уточнили в Минобороны. Там подчеркнули, что речь идет о дроне самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 7 октября еще один украинский дрон был сбит над Калужской областью. Всего по российским регионам ВСУ за ночь был выпущен 21 беспилотник.