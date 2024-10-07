В Калужской области уничтожили БПЛА

Губернатор Шапша: в Калужской области ночью уничтожили беспилотник

В Людиновском районе Калужской области этой ночью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Шапша подчеркнул, что на месте начали работать представители оперативных групп.

Значительных повреждений на земле удалось избежать, добавил калужский глава.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что при перехвате украинского беспилотника никто не пострадал.

В Минобороны раскрыли, что всего в ночь на понедельник, 7 октября, украинская сторона выпустила 21 беспилотник по пяти регионам России.