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07:54, 7 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате беспилотника ВСУ никто не пострадал
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов области был уничтожен украинский БПЛА», — отчитался губернатор. Других данных о ситуации он не привел.

Всего в ночь на понедельник, 7 октября, ВСУ выпустили 21 беспилотник по пяти регионам России. Больше всего дронов (12) сбили над Крымом, еще шесть — над Курской областью, по одному — над Брянской, Воронежской и Белгородской областями.

Несколькими днями ранее, 4 октября, в Воронежской области после падения одного из дронов ВСУ начался пожар на нефтебазе — огонь распространился по пустой цистерне. Его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Никто, по последним данным, не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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