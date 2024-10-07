Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате беспилотника ВСУ никто не пострадал

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов области был уничтожен украинский БПЛА», — отчитался губернатор. Других данных о ситуации он не привел.

Всего в ночь на понедельник, 7 октября, ВСУ выпустили 21 беспилотник по пяти регионам России. Больше всего дронов (12) сбили над Крымом, еще шесть — над Курской областью, по одному — над Брянской, Воронежской и Белгородской областями.

Несколькими днями ранее, 4 октября, в Воронежской области после падения одного из дронов ВСУ начался пожар на нефтебазе — огонь распространился по пустой цистерне. Его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Никто, по последним данным, не пострадал.