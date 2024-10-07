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14:01, 7 октября 2024Экономика

Увеличение доходов бюджета на фоне налоговых изменений в России оценили

В СП рассказали о росте доходной базы бюджета РФ на фоне налоговых изменений
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суммарный эффект для российского бюджета от налоговых изменений оценивается в 3,6 триллиона рублей в 2025 году, рассказал в Совете Федерации председатель Счетной палаты (СП) РФ Борис Ковальчук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства», — объяснил глава СП. По его словам, в 2027 году показатель достигнет 6,3 триллиона рублей.

Согласно предложению Минфина, одобренному российским властями, с 1 января следующего года граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год. Замглавы ведомства Алексей Сазанов ранее уточнил, что принятие новых ставок, с одной стороны, связано с запросом граждан на справедливость, с другой — позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий».

Согласно июньским данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (58 процентов) россиян слышали об одобренных изменениях налоговой системы и почти две трети из этой группы (65 процентов) оценивают введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ в качестве правильного и своевременного решения.

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