В Черниговской области приостановили производство дронов для ВСУ

Лебедев: в Черниговской области остановили производство БПЛА из-за диверсии

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановили из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев сообщил, что в Черниговской области сожгли силовой трансформатор электрической подстанции «Новый Быков».

«Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое… важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники», — подчеркнул он.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар в районе авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), где предположительно находилось место дислокации солдат ВСУ. «Взрыв был слышен в направлении дислокации автороты секретной (военной) части», — отметил он.