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02:57, 7 октября 2024Мир

В Финляндии обратились к властям из-за плана по России

Профессор Малинен назвал финские власти преступниками, которые хотят войны с РФ

Фото: Unsplash

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что власти Финляндии становятся политическими преступниками, которые толкают страну на вооруженный конфликт с Россией. Об этом он высказался в социальной сети X.

Малинен назвал финские власти преступниками, которые хотят войны с Россией. «Никто в здравом уме не захочет этого повторить (войны с Россией — Прим. ред.), кроме наших политиков, которые становятся преступниками», — отметил он.

Эксперт добавил, что все ключевые официальные лица Финляндии, включая президента, премьер-министра и министра иностранных дел, следует арестовать и предать суду за государственную измену. «Они предатели этой великой страны и всего мира», — заключил он.

Ранее в Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов. В посольстве России в Финляндии подчеркнули, что публикация сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака «переходит все границы».

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      Марина Совина
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