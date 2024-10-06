В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов

В Финляндии призвали повреждать машины дипломатов из России

Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал повреждать автомобили российских дипломатов. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», – написал Салониус-Пастернак, сопроводив пост видеоизображением одной из машин и призывом испортить ее.

В посольстве России в Финляндии заявили, что пост Салониуса-Пастернака «переходит все границы», и призвали власти страны задуматься, к каким последствиям может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии».

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины [художника Ильи] Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это — ее черные страницы», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления латвийского МИД, обвинившего Россию в подавлении инакомыслия и распространении дезинформации. Она напомнила, что в Латвии все еще существуют проблемы с правами человека и дискриминация русскоязычного населения.