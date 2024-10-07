В Херсоне в результате взрыва повреждена критическая инфраструктура

Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части области в своем Telegram-канале.

Чиновник написал, что объект был поврежден в последние сутки после взрывов, но о какой именно инфраструктуре идет речь, Прокудин не уточнил.

Ранее стало известно, что взрывы произошли и в Павлограде, и Днепре Днепропетровской области Украины. Кроме того, взрывы были слышны в Лубнах Полтавской области. Иные подробности не приводятся. В Киевской области военная обладминистрация объявила угрозу атаки беспилотников.