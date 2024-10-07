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14:58, 7 октября 2024Мир

В Иране начали разработку пакта о противостоянии атакам США и Израиля

Tasnim: в Иране разрабатывают пакт о военной помощи в случае атак США и Израиля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления», предполагающем военную помощь союзникам в случае атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Согласно проекту этого плана, все страны или освободительные движения, являющиеся участниками "Пакта сопротивления", в случае нападения сионистского режима или США на территорию участников Пакта будут обязаны обеспечить комплексную экономическую, военную и политическую помощь», — утверждается в сообщении.

По условиям готовящегося пакта, в случае нападения Израиля или США на одну из его стран будет создан оперативный штаб. По данным агентства, в его задачи могут войти проведение учений и координация военных операций. При этом Высший совет национальной безопасности Ирана будет ответственен за реализацию плана и разделение обязанностей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана.

7 октября бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф выразил мнение, что Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана.

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      Елизавета Мытарева
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