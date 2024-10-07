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00:38, 7 октября 2024Мир

В Израиле назвали условие урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Советник Нетаньяху Гендельман: Израиль выступает против войны на Ближнем Востоке

Фото: Amir Cohen / Reuters

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что главным условием урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов границ еврейского государства. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Израиль не заинтересован в войне. Я также хочу подчеркнуть в связи с этим, что все мирные договоры, которые были подписаны на Ближнем Востоке с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман.

По его словам, несмотря на это до сих пор продолжаются попытки обстрелов израильских границ. Советник уточнил, что пока они не прекратятся, «ни о каком мирном урегулировании речи быть не может».

Ранее стало известно, что США выступили с предложением к Израилю о предоставлении компенсации в случае отказа от атаки ряда объектов на территории Ирана в ходе ответной реакции на атаку по еврейскому государству. По словам высокопоставленного израильского чиновника, еврейское государство проводит консультации с США, однако оставляет за собой право решать, как именно ответить на агрессию со стороны Тегерана.

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      Марина Совина
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