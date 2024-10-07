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11:54, 7 октября 2024Россия

В Кремле присоединились к поздравлениям Путину с днем рождения

Песков: в Кремле присоединились к поздравлениям Путину с днем рождения

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

В Кремле присоединились к поздравлениям президенту России Владимиру Путину с днем рождения. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram-канале.

7 октября Путину исполнилось 72 года.

«Присоединяемся к миллионам и миллионам граждан, которые президента поздравляют», — сказал Песков. Он отметил, что сам Путин не считает день своего рождения поводом для повышенного внимания к своей персоне.

7 октября многие российские политики, общественные деятели и чиновники поздравили президента России с днем рождения. Одним из них стал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем обращении глава города отметил, что благодаря Путину в стране реализуются крупномасштабные проекты и «пишутся новые страницы истории».

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      Алан Босиков
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