Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Собянин поздравил президента Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Свои пожелания главе государства он написал в Telegram-канале.

Собянин отметил, что благодаря президенту Россия является могучей державой, и обратил внимание, что страна, а также ее столица, переживают период бурного расцвета. «Реализуются масштабнейшие проекты, пишутся новые страницы истории», — заметил градоначальник.

Также он выделил любовь президента к стране, россиянам, а также такие качества Путина, как преданность делу, честность, мужественность и человечность. Они, добавил Собянин, являются примером для каждого.

В заключение мэр Москвы пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и «реализации всего задуманного на благо Отечества».

7 октября президент Владимир Путин отмечает 72-й день рождения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в этот день Путин будет работать и «особо праздничного ничего не будет». Вечером президент планирует встретиться с главами стран СНГ.

Одним из первых российского лидера поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе.