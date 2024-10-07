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12:04, 7 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали публикацию о продаже оружия Виктором Бутом

Песков назвал фейком публикации о том, что Бут якобы занялся продажей оружия

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Кремле склонны отнести публикации о том, что предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы опять занялся продажей оружия к категории фейков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал он.

Уточняется, что в 2022 году Виктор Бут, осужденный в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором заявило, что Бут участвовал в переговорах с представителями движения йеменской исламской радикальной группировки «Ансар Аллах» о продаже оружия. По информации газеты, Бут уже заключил сделку с хуситами на сумму 10 миллионов долларов, она подразумевает поставки штурмовых винтовок в Йемен.

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      Виктория Кондратьева
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