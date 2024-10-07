В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта республики.

Уточняется, что поезда временно перестали ходить по техническим причинам. Оперативные службы пытаются решить проблему. О возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно, добавили в Минтрансе.

В ночь на понедельник, 7 октября, на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке полуострова произошел мощный пожар, движение на части улиц было перекрыто. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, жертв и пострадавших в результате пожара нет, на месте работают расчеты МЧС.