Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 7 октября 2024Путешествия

В Крыму приостановили движение поездов

В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта республики.

Уточняется, что поезда временно перестали ходить по техническим причинам. Оперативные службы пытаются решить проблему. О возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно, добавили в Минтрансе.

В ночь на понедельник, 7 октября, на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке полуострова произошел мощный пожар, движение на части улиц было перекрыто. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, жертв и пострадавших в результате пожара нет, на месте работают расчеты МЧС.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

      Стало известно о взрыве на судне в Санкт-Петербурге

      Двое детей заметили в продуктовом магазине редчайшее животное и спасли его

      Стало известно о нападениях банды неонацистов в российском городе

      Летевший на Бали самолет сменил курс из-за неработающих туалетов

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина оценила возможность дать интервью Собчак

      Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

      Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше