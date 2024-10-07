В МИД оценили развитие отношений со странами СНГ в условиях санкций

Глава МИД Лавров высоко оценил развитие отношений в СНГ в условиях санкций

Отношения Москвы со странами Содружества независимых государств (СНГ) стремительно развиваются, несмотря на давление Запада. Высокую оценку взаимодействия в условиях санкций дал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Нашим отношениям ничто не угрожает, эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые Соединенные Штаты и их сателлиты пытаются расширять, (...) мы знаем, как противодействовать этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что действия Вашингтона и Брюсселя подорвали предложенные Западом «постулаты» глобализации, но отношения между странами СНГ основаны на принципах честности и справедливости.

Ранее Лавров раскрыл условия для начала процесса мирного урегулирования. Глава МИД России рассказал, что переговорный процесс должен завершить конфликт и устранить его первопричины, а не приостановить боевые действия.