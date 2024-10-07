В МИД России призвали США не играть с огнем

Захарова: Россия призывает США не играть с огнем и не разрушать режим КЗХО

Россия призывает США и их союзников «не играть с огнем», чтобы окончательно не разрушить режим Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с применением и подготовкой к применению химоружия киевским режимом.

«Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов не играть с огнем, дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО», — говорится в тексте заявления.

Захарова подчеркнула, что нет такой нормы международного права, которая могла бы остановить страны-члены НАТО в их желании добиться «стратегического поражения» России.

По ее словам, факты взаимодействия киевского режима с исламистами на Ближнем Востоке и в Африке доказывают, что химический терроризм — реальная угроза, исходящая от украинских спецслужб.

Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. По данным представительства, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) было зафиксировано более 400 случаев применения украинскими военными токсичных химикатов нелетального действия, в частности хлорпикрина, зачастую в смеси с хлорацетофеноном.