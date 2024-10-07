В Москве начали включать отопление

МОЭК: в московских домах начали включать подачу тепла

В понедельник, 7 октября, в Москве начали включать подачу тепла. Об этом сообщает Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК).

Отопление в домах жителей столицы появится в течение пяти дней. Процесс будет происходить поэтапно, чтобы соблюсти гидравлические и температурные режимы, рассказали в компании.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности», — уточнили специалисты. Всего теплом будут обеспечены 74 тысячи зданий, 34 тысячи из которых — жилые.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 7 октября погода в столице будет аномально теплой. Воздух прогреется до плюс 16-18 градусов Цельсия, что на 6 градусов выше климатической нормы.