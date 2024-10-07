Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:59, 7 октября 2024Экономика

В Москве начали включать отопление

МОЭК: в московских домах начали включать подачу тепла

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В понедельник, 7 октября, в Москве начали включать подачу тепла. Об этом сообщает Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК).

Отопление в домах жителей столицы появится в течение пяти дней. Процесс будет происходить поэтапно, чтобы соблюсти гидравлические и температурные режимы, рассказали в компании.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности», — уточнили специалисты. Всего теплом будут обеспечены 74 тысячи зданий, 34 тысячи из которых — жилые.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 7 октября погода в столице будет аномально теплой. Воздух прогреется до плюс 16-18 градусов Цельсия, что на 6 градусов выше климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Житель Суджи рассказал о спасшихся от расстрела польскими наемниками людях

      ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

      Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

      Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

      В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

      Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

      Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

      В Калужской области уничтожили БПЛА

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше