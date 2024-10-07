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08:33, 7 октября 2024Россия

В России проанализировали публичный образ Путина за последние 25 лет

В «Минченко консалтинг» проанализировали публичный образ Путина за 25 лет

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В компании «Минченко консалтинг» проанализировали публичный образ президента России Владимира Путина за последние 25 лет. Доклад «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу» цитирует «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что наиболее органичным стало позиционирование российского лидера в качестве «воина-правителя». Вопреки распространенному на Западе мнению он никогда не представлялся в публично поле «бунтарем».

Базовым для Путина стал образ защитника россиян от внутреннего и внешнего врага, целеустремленного бойца. Во внутреннем пространстве страны глава государства представлен как «заботливый правитель» и «правитель-творец», уточнило издание.

Публичное позиционирование Путина началось с конца 1990-х годов, когда он сменил на посту президента Бориса Ельцина. В тот момент на контрасте у общества и политиков был запрос на защиту. К середине нулевых стал добавляться образ «заботливого правителя», который сопереживает, реагирует на проблемы, но при этом четко держит дистанцию. В последние годы к этому добавился образ «правителя-творца», который создает новое мироустройство с особой ролью России и новые правила внутри страны.

В целом глава государства балансирует между этими двумя образами для внутренней и внешней аудитории, заключили в своем докладе аналитики.

Владимир Путин 7 октября отмечает 72-й день рождения. Ожидается, что политик проведет этот день в рабочей обстановке. Российского лидера одним из первых поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе.

Марина Совина
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