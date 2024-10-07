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14:15, 7 октября 2024Россия

В российском городе водитель пытался сесть в машину за секунду до взрыва

В Таганроге взорвалась машина, когда водитель садился в салон

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Таганроге взорвалась машина, когда водитель садился в салон. Об этом сообщил Don Mash в своем Telegram-канале.

Со слов очевидцев, водитель пытался сесть в машину за секунду до взрыва и чудом не пострадал.

На месте происшествия на 1-й Котельной в российском городе работают спецслужбы, уточняет канал. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге устройство с таймером сработало возле гаражей рядом со зданием отделения Росгвардии — пострадал один человек, повреждения получили три машины.

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      Елена Торубарова
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