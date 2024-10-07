РИА Новости: в небе над Тель-Авивом раздались 4 мощных взрыва

В Тель-Авиве прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). На территории города объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что израильские военные зафиксировали несколько пусков ракет со стороны Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. За час были атакованы более 120 объектов, включая разведывательный штаб и ракетную базу.

Тем временем жителей южных районов Бейрута призвали немедленно эвакуироваться.