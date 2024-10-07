В ВСУ рассказали о новой тактике российских операторов беспилотников

Боец ВСУ Алекс: под Ореховым дроны ВС России работают на нестандартных частотах

Российские операторы беспилотников в районе города Орехов Запорожской области стали придерживаться новой тактики. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«В районе Орехова последние несколько дней работают FPV-дроны противника на нестандартных частотах, [средства] РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») на 400-1100 МГц не помогают», — отметил украинский военнослужащий.

По его словам, в результате армии России удалось поразить на данном участке фронта два автомобиля ВСУ.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил успех ВС России в Угледаре кропотливой работой военных. Он рассказал, что российские военнослужащие взяли город с помощью новой тактики.