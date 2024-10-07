Политик Филиппо: в НАТО захотели втянуть Францию в войну с Россией

В Североатлантическом альянсе захотели втянуть Францию в войну с Россией, поэтому Париж должен немедленно принять решение о выходе из НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это безумие! Газета Die Welt опубликовала планы НАТО, требующие создать дополнительные 49 бригад против России (...) В альянсе хотят втянуть Францию в постоянную войну: давайте покинем этот военный блок ради мира!», — отметил политик.

По мнению Филиппо, разжигание более масштабного военного конфликта «является приоритетом» нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

5 октября Die Welt сообщила, что руководство Североатлантического альянса запланировало создать дополнительно 49 боеспособных бригад численностью по пять тысяч военных каждая. Если это случится, то общая численность НАТО дойдет до 131 бригады, хотя прежде предполагалось, что альянсу хватит 82 бригады.