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11:52, 7 октября 2024Забота о себе

Врач предупредил о появляющихся ночью неочевидных симптомах сахарного диабета

Невролог Галкин назвал симптомом диабета частые позывы к мочеиспусканию ночью

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии, рассказал невролог и физиотерапевт Андрей Галкин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о неочевидных признаках заболевания, которые появляются преимущественно ночью.

Главным симптомом начавшегося сахарного диабета врач назвал частые позывы к мочеиспусканию ночью, возникающие из-за попыток организма вывести излишки сахара из организма. По этой же причине человек постоянно испытывает жажду.

Ощущение стягивания и боль в мышцах ног во время сна может быть следствием скачков сахара. Также у диабетиков с лишним весом развивается апноэ во сне, из-за которого они часто просыпаются с ощущением нехватки воздуха

Андрей Галкинневролог, физиотерапевт

Снижение уровня глюкозы в крови можно определить и по обильному потоотделению, похожим на вспышки снам и головной боли после пробуждения, добавил врач.

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Ранее Галкин назвал простой способ профилактики инсульта. По его словам, улучшить кровообращение в мозге можно с помощью массажа и упражнений.

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      Вера Владзиевская
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