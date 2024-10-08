42-летняя звезда «Ворониных» похвасталась фигурой в купальнике

Актриса Екатерина Волкова похвасталась фигурой в слитном купальнике у бассейна

Российская актриса Екатерина Волкова похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе у бассейна. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 42-летняя звезда сериала «Воронины» предстала, лежа около плавающего на воде подноса с едой и напитками. Знаменитость в черном слитном купальнике продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Артистка распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

«Любовь к себе начинается с уже третьего отпуска в этом году. Нет, не стыдно», — подписала она.

В сентябре звезда «Ворониных» раскрыла секреты стройности в 42 года. В первую очередь Волкова рассказала, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает рацион.