Американский баскетболист рассказал о переезде в Россию

Американский баскетболист «Нижнего Новгорода» Наталл: Россия — прекрасное место

Американский баскетболист «Нижнего Новгорода» Зак Наталл рассказал о переезде в Россию. Его слова передает «Чемпионат».

Спортсмен отметил, что новости могут искажать представление о том, какие на самом деле люди и как они живут. «Оказавшись здесь, просыпаясь каждый день, приходя на тренировки и встречая людей, я понял, что это действительно прекрасное место, полное замечательных людей», — заявил он.

Наталл поделился, что ему нравится в Нижнем Новгороде. «Я был в музее с командой и ходил в несколько ресторанов пообедать с товарищами. Мне очень понравились одна пиццерия и еще одно место с вкусной шаурмой. Просто обожаю его», — рассказал американец.

Наталл присоединился к «Нижнему Новгороду» летом 2024 года. В составе команды он провел восемь матчей.