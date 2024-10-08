Умные часы научились предсказывать простуду

Часы Apple Watch смогли предсказать простуду за несколько дней до симптомов

Пользователи Apple Watch заметили, что их часы научили предсказывать болезни. На это обратило внимание издание Android Authority.

Реакции на новую версию watchOS для смарт-часов Apple заметили на Reddit. Пользователь площадки под ником dalethomas81 рассказал, что носимое устройство три ночи подряд предупреждало его о более высокой температуре тела, чем обычно. «Часы узнали, что я болен, за три дня до появления симптомов», — признался автор.

Комментаторы под никами RCG21 и Special_Step_1717 подтвердили, что их часы так же предупреждали о повышенном риске простудиться. «В обоих случаях часы сообщили мне о болезни за пару дней, хотя я не чувствовал ничего плохого», — заметил RCG21.

По словам журналистов Android Authority, во всех описанных случаях часы использовали встроенное приложение Vitals. Сервис запоминает особенности пульса, дыхания и обычную температуру пользователя и предупреждает его о возможном заболевании, если показатели отклоняются от нормы.

Также авторы отметили, что в США эта функция может работать некорректно. Это связано с тем, что в новых Apple Watch отключен пульсоксиметр — из-за юридических споров Apple с компанией Masimo.

Ранее инсайдер Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple перестанет выпускать новые версии гаджетов каждый год. Это связано с тем, что компания не успевает ежегодно придумывать новые функции для своих устройств.